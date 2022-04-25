61-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

61-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують мудрі поради всесвіту.

Карти Таро за останні десятиліття стали чудовим і простим для розуміння порадником. Адже, зазвичай, всередині себе ви знаєте правильну відповідь на запитання про те, що ми хочемо далі, куди варто рухатися, проте боїмося собі зізнатися у цьому, а карти Таро можуть дати відповідь на ці та інші запитання.

Що ж на нас усіх чекає 25 квітня 2022 року, у 61-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо одну карту Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси, і дві, які належать до старших арканів, які вказують на більш доленосні події.

Перша карта у нашому сьогоднішньому розкладі - це "Вісімка пентаклів", яка належить до молодших арканів Таро. Вона представляє масть пентаклів та пов'язана з коштами та фінансами.

Ця карта описує мудрість, обережність у справах. Якщо ця карта з'явилася в розкладі, то йдеться про повільний, але правильний рух уперед. Професійна та якісна робота дасть свої плоди. Сконцентруйтеся на роботі і ви отримаєте хороший результат. Насолоджуйтеся вашими талантами та вміннями.

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Можливо, такий стан справ видасться вам рутиною, але так і має бути. Не слід думати, що ви вхопили "зірку з неба". Докладіть усіх зусиль, щоб чесною працею отримати бажане.

Наступна карта у нашому розкладі - "Імператор", яка належить до старших арканів Таро. Ця карта свідчить про владу, авторитет, лідерство та силу розуму. Саме тому на цьому слід зосередити свою увагу протягом цього дня. Проте, бажаючи заробити більше фінансів та коштів, не потрібно кидатися у самовпевненість. Впорядкуйте хаос довкола себе та контролюйте ситуацію.

Проте не варто бути занадто напористим й упертим. Прислухайтеся до порад мудрих людей у вашій професії. Впорядкованість, організованість і чіткі правила вам допоможуть.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Зірка", яка, як і попередня, належить до старших арканів Таро.

Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істин і заохочує працювати над стосунками зі своїм партнером. Ця карта Таро символізує всі зірки-дороговкази, якими користується людство протягом віків. Нині ваше самовираження досягнуло піку, час звернути увагу і на інших людей.

Вона підказує, що для щастя необхідний самоаналіз, тверді переконання, впевненість в успіху. У стосунках варто вийти на новий рівень, будьте відвертими та довіряйте партнеру. З натхненням поставтеся до побудови стосунків.

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