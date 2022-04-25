Поливаний понеділок 2022: картинки і привітання

25 квітня 2022 року в Україні - Поливаний понеділок. Це досить цікаве старовинне слов'янське свято зі своїми традиціями та звичаями. ТСН.ua підібрав для вас привітання на Поливаний понеділок і картинки українською мовою.

В Поливаний понеділок хлопці обливали незаміжніх дівчат водою, щоб ті швидше вийшли заміж. А тому дівчата не ображалися, а запрошували парубків до святкового столу, а ще дарували писанки на знак вдячності. Також це був один із способів залицяння. В деяких регіонах України звичай існує до нині.

Привітання у Поливаний понеділок: проза

Бажаю в Поливаний понеділок з водою отримати здоров’я, радість та наснагу . Хай твоє життя складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій ходять по п’ятах за тобою.

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Сьогодні Великодній Понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи і розчарування. Хай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

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Вітаю з Великоднім Понеділком. Бажаю миру, здоров’я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри.

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Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Чудових успіхів у всіх добрих, кращих починаннях! Нехай завжди і всюди Вас супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!

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Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.

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Бажаю чудового Поливаного понеділка! Нехай він буде наповнений миттєвостями ніжності і любові, хвилинами щастя і радості! Нехай сьогодні втілиться мрія і збудуться бажання!

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Бажаю в Поливаний понеділок спіймати птаха щастя за довгий хвіст, щоб став він ручним. Нехай тиждень складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій будуть ходити по п'ятах за тобою.

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Бажаю удачі з понеділка по неділю, бажаю відмінного тижня з великими успіхами в усіх справах. Нехай цей тиждень почнеться з приємних новин. Нехай Поливаний понеділок буде легким, нехай вівторок буде плідним, нехай середа буде цікавою, нехай четвер буде перспективним, нехай п'ятниця буде багатообіцяючою, субота вільною, нехай неділя буде комфортною!

Поливаний понеділок: вітання у віршах

З Обливаним понеділком

Вас щиро вітаю,

Здоров’я, радості і щастя

В день цей побажаю.

Миру вам, злагоди в домі,

Благодаті і добра,

Віри, щирої надії

Та душевного тепла.

***

В Обливаний понеділок

Тебе облити я бажаю!

А радістю і щастям

Тебе хай доля поливає!

***

З Обливаним понеділком вітаю!

Хай Господь Вас оберігає,

Дім Ваш, всю Вашу родину,

Благословляє кожну днину!

***

З понеділком Обливаним вітаю!

Найкращого у долі бажаю!

Світ навколо очищай!

Хто попався – обливай!

***

Годі спати!!!

Понеділок йде до хати!

Не звичайний, не простий,

понеділок - обливний!

Обливатиму що сили,

щоб ніколи не хворіли!

Щоб не кашляли, не чихали

і вас віруси минали!

І були всі парубки

такі дужі, як дубки.

А панянки й молодиці -

чорноброві й білолиці.

***

В понеділок, по Великдню

є в нас звичай дуже видний -

юнаки дівочу вроду випробовують на воду.

Якщо зваба та правдива,

якщо дівчина вродлива -

то і води не боїться

й, знай собі, лише сміється.

А якщо краса у фарбі:

то й вода непевних барвів

і дівчина ледь не плаче,

й горе-сміх тобі, юначе, -

обіллють тебе до нитки,

щоби гонор лишній змити.

***

Гречная панна, красна Ганунейка,

Не сама з собою, з вітцем, з матінкою,

Тобі, Ганунейко, риндзівка,

А нам писанок кобівка.

Тобі, Ганунейко, виградзане,

А нам писанок ціле дзбане.

Тобі, Ганунейко, красная піснь.

А нам писанок сорок і шість.

А в коморі на кілочку

Висять писанки в ріжочку:

Нема кому встати, писанок дати.

***

Я маленький хлопчик,

Як малий горобчик.

Якщо не дасте писанку,

Поллю вас і дівчинку.

Поливаний понеділок: картинки українською

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки

Поливаний понеділок: листівки