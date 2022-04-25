Поливальный понедельник 2022: картинки и поздравления

25 апреля 2022 года в Украине – Поливальный понедельник. Это довольно интересный старинный славянский праздник со своими традициями и обычаями. ТСН.ua подобрал для вас поздравления на Поливаный понедельник и картинки на украинском языке.

В Поливальный понедельник ребята обливали незамужних девушек водой, чтобы те быстрее вышли замуж. Поэтому девушки не обижались, а приглашали парней к праздничному столу, а еще дарили писанки в знак благодарности. Также это был один из способов ухаживания. В некоторых регионах Украины обычай существует до сих пор.

Приветствие в Поливальный понедельник: проза

Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть твоя жизнь сложится лучше, а успех и хорошее настроение ходят по пятам за тобой.

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Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворенности, спокойствия и веры в лучшее!

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Поздравляю с Поливальным понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Хочу всем сердцем поверить, что все будет хорошо. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры.

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Легкого Поливального понедельника и удачной недели! Прекрасных успехов во всех добрых, лучших начинаниях! Пусть всегда и всюду Вас сопровождает прекрасное настроение! Больше в жизни романтики, любви и хороших, верных друзей!

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Желаю настроиться на позитив, пусть удачной будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко разрешатся проблемы.

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Желаю чудесного Поливального понедельника! Пусть он будет наполнен мгновениями нежности и любви, минутами счастья и радости! Пусть сегодня воплотится мечта и исполнятся желания!

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Желаю в Поливальный понедельник поймать птицу счастья за длинный хвост, чтобы она стала ручной. Пусть неделя сложится лучше, а успех и хорошее настроение будут ходить по пятам за тобой.

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Желаю удачи с понедельника по воскресенье, желаю отличной недели с большими успехами по всем делам. Пусть эта неделя начнется с приятных новостей. Пусть Поливальный понедельник будет легким, пусть вторник будет плодотворным, пусть среда будет интересной, пусть четверг будет перспективным, пусть пятница будет многообещающей, суббота свободной, пусть воскресенье будет комфортным!

Поливальный понедельник: поздравления в стихах

В поливальный понедельник

Поливать положено,

Чтоб здоровье у людей

На пять было умножено.

Поливай ты всех подряд.

Пусть не обижаются,

И твое здоровье тоже

Пускай умножается!

Вся вода сегодня

Целебной становится,

Станет сильней организм,

День такой пускай запомнится!

***

С понедельником поливальным!

Торжества отличней нет,

Его празднуй триумфально,

К счастью отыщи билет.

Обливай друзей, знакомых,

И животных - вокруг всех,

Чтобы сложилось все дома,

Грандиозный ждал успех.

Вода, как зелье для чудес,

Дает здоровье, красоту.

Хочу, чтоб воз проблем исчез,

Ушли трудности ко дну!

***

Понедельник поливальный

Провести ты можешь в ванной,

Поливать себя из душа

И музон красивый слушать!

Ты залить можешь соседей,

Не в обиде пускай будут,

Это будет для них счастье -

Про проблемы позабудут!

В понедельник поливальный

Воды не жалей ты,

Родных своих и близких

Поливай из лейки!

***

Чтоб болезней избежать,

Надо друг друга обливать,

Тогда будет в чистоте

Все снаружи и в душе.

С понедельником поливальным!

Желаю жизни идеальной,

Мир духовный очищай,

Вокруг все ты поливай,

Чтобы больше красоты

Стало в мире и внутри.

Птицы громче пусть поют,

За собой тепло влекут!

***

К нам спешит такой затейник –

Поливальный понедельник.

Чтобы весело встречать

Девок нужно поливать.

В этот день такой весёлый

В городах, а боле – в сёлах.

Значит Пасха удалась,

Значит радость началась.

Пожелаю я здоровья,

Поздравляю от души.

Поливать водой студёной

Кто не дорог – не спеши.

***

В понедельник, по Пасхе

есть у нас обычай очень видный -

юноши девичью красоту испытывают на воду.

Если соблазн и правдив,

если девушка красива -

то и воды не боится

и, знай себе, только смеется.

А если красота в краске:

то и вода неопределенных красок

и девушка чуть не плачет,

и горе-смех тебе, юноша, -

обольют тебя до нитки,

чтобы честь лишний смыть.

***

В понедельник поливальный

Я тебе дождя желаю!

Пускай радостью и счастьем

Тебя небо поливает!

Солнечной тебе улыбки

И весны красивой,

Настроение чтоб было

Веселым, игривым.

Чтоб попасть под дождь весенний

И грехи былые смыть,

И спокойно по течению

Жизненному плыть!

***

Ты водою обливайся,

От болезней излечись,

Полноценно очищайся,

И недугов не страшись.

Станет светлою душа,

Обновленной, исцеленной.

Будет радостной судьба

И счастливой невозможно.

Всех вокруг ты поливай:

И прохожих, и дома,

От проблем так избавляй.

С Поливальным понедельником тебя!

Поливальный понедельник: картинки на украинском

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки

Поливальный понедельник: открытки