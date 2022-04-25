Астрологический прогноз на 25 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день идеален для творчества – в нем преуспеют даже те, кто в плане профессии крайне далек от креатива. Люди настроены друг к другу благодушно, поэтому не стоит ждать от них подвоха или желания задеть и обидеть – ни у кого и в мыслях ничего подобного не буде.

Символ дня: вулкан, утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: золотой, янтарный.

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без последствий, но только в том случае, если их вовремя лечить. Алкоголь и курение принесут особенно сильный вред.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, есть у человека творческие наклонности или нет, и если таковые имеются, то в какую сторону и как стоит их развивать.

Афоризм дня: "Каждый акт творения – изначально – акт разрушения" (Пабло Пикассо).

Геометрическая фигура дня: овал – женский символ, который может принести удачу представительницам прекрасного пола.

Магия и мистика дня: день благоприятен для приобретения магических знаний и гаданий на любовь.

Табу дня: под запретом находятся любые домашние дела – прежде всего ремонт, даже если речь идет всего лишь о поклейке обоев.

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