Астрологічний прогноз на 25 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, ідеальний для творчості – успіху в ній досягнуть навіть ті, хто за своєю професією вкрай далекий від креативу. Люди налаштовані одне до одного доброзичливо, тож не варто очікувати від них підступу або бажання зачепити й образити – ні в кого й на гадці нічого схожого не буде.

Символ дня: вулкан, скеля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий для активних дій день.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: золотий, бурштиновий.

Щасливі каміння дня: чорна яшма, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ділянка пахв.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, пройдуть швидко й без наслідків, та лише в тому разі, якщо їх вчасно лікувати. Алкоголь і куріння завдадуть особливо сильної шкоди.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, чи є у людини творчі нахили, чи ні, і якщо такі є, то в який бік і як їх слід розвивати.

Афоризм дня: "Кожен акт творіння – одвічно – акт руйнування" (Пабло Пікассо).

Геометрична фігура дня: овал – жіночий символ, який може принести удачу представницям прекрасної статі.

Магія та містика дня: день, сприятливий для набуття магічних знань та ворожінь на кохання.

Табу дня: під забороною будь-які домашні справи, насамперед ремонт, навіть якщо йдеться лише про наклеювання шпалер.

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