25 апреля 2022 – этот день в истории / Pexels

25 апреля 2022 года – этот день в истории, основные события

25 апреля 2022 года – этот день в истории, основные события

25 апреля 2022 – понедельник. 61-й день войны России против Украины. 115-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии. Важное событие было создано Всемирной организацией здравоохранения 2007 года. В дату избрали в честь Дня борьбы с малярией в Африке.

Также 25 апреля — Международный день ДНК. Дату избрали в честь опубликования в британском журнале Nature статьи об открытии молекулы ДНК в 1953 году.

25 апреля — Всемирный день пингвинов. Дату этого события избрали в честь начала миграции этих птиц к северу ради продолжения рода.

Каждый год 25 апреля — День парикмахера. Это профессиональный праздник всех парикмахеров, которых можно назвать творческими людьми.

Также 25 апреля – Международный день делегата. Дату избрали в честь проведения многочисленной решающей конференции с целью создания ООН в 1945 году. Тогда на нем присутствовали представители 51 страны.

А еще 25 апреля – День дочери. Нежное и доброе неофициальное событие, которое поможет еще раз сказать родным людям о своих чувствах.

25 апреля – какой сегодня церковный праздник

25 апреля – день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского / pixabay.com

25 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Жил преподобный в VIII веке. Его избрали на епископскую кафедру жители Пария. Население здесь чтило Василия как подлинного пастыря стада Христа.

Во времена иконоборческой ереси преподобный Василий решительно встал на защиту святых икон и отказался подписывать постановление об уничтожении ликов святых. Это был так называемый "Неправедный свиток", которого написали во время Собора 754 года во время правления Константина Копронима. Любого общения с еретиками исповедник избегал, старался не допускать их в свою епархию. За это он вынес немало гонений и бед. Но до конца жизни остался верен вере.

Памятные даты 25 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 25 апреля:

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4241 год до н. — в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;

1507 год — немецким географом и картографом Мартином Вальдземюллером назван новый, недавно открытый континент, Америкой в честь Америго Веспуччи, который был исследователем Нового Света;

1719 год — в Лондоне выходит первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";

1826 год – в Великобритании запатентовали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1901 год – в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера;

1940 год – женщины, проживавшие в провинции Квебек, получили право голоса на выборах;

1954 год — американский научно-исследовательский центр компании "Bell telephone" объявляет о создании солнечных батарей;

1994 год — указом президента Украины создали Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 апреля

Какие сегодня именины: Исаак, Давид, Иоанн, Ярослав, Василий.

25 апреля родились:

1900 год — украинская поэтесса, переводчица Вероника Черняховская;

1961 год — футболист киевского "Динамо", вице-чемпион Европы, обладатель Кубка Кубков Василий Рац;

1983 год — украинский футболист, полузащитник "Динамо" (Киев) и национальной сборной Украины Олег Гусев.

Погода на 25 апреля

25 апреля в Киеве облачно, во второй половине дня дождь с грозой. Во Львове утром безоблачно, но днем на небе появятся тучи, вечером пойдет дождь. В Харькове будет солнце появляться из-за облаков довольно редко, без осадков. В Одессе утро пасмурное, но днем солнце выглянет из-за облаков, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +19 днем и +6 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.