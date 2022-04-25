25 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

25 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 квітня 2022 року – понеділок. 61-й день війни Росії проти України. 115-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 квітня - Всесвітній день боротьби проти малярії. Важлива подія була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2007 року. В дату обрали на честь Дня боротьби з малярією в Африці.

Також 25 квітня - Міжнародний день ДНК. Дату обрали на честь опублікування в британському журналі Nature статті про відкриття молекули ДНК 1953 року.

25 квітня - Всесвітній день пінгвінів. Дату цієї події обрали на честь початку міграції цих птахів на північ заради продовження роду.

Щороку 25 квітня - День перукаря. Це професійне свято всіх перукарів, яких сміливо можна назвати творчими людьми.

Також 25 квітня - Міжнародний день делегата. Дату обрали на честь проведення найчисельнішої вирішальної конфереції з метою створення ООН 1945 року. Тоді на ній були присутні представники 51 країни.

А ще 25 квітня - День доньки. Ніжна та добра неофіційна подія, яка допомає ще раз сказати найріднішим людям про свої почуття.

25 квітня - яке сьогодні церковне свято

25 квітня - день пам’яті преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського / pixabay.com

25 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського. Жив преподобний в VIII столітті. Його обрали на єпископську кафедру жителі міста Парія. Населення тут шанувало Василія як справжнього пастиря стада Христа.

За часів іконоборчої єресі преподобний Василій рішуче встав на захист святих ікон та відмовився підписувати постанову про знищення ликів святих. Це був так званий "Неправедний сувій", якого написали під час Собору 754 року за правління Костянтина Копронима. Будь-якого спілкування з єретиками сповідник уникав, намагався не допускати їх до своєї єпархії. За це витерпів він чимало гонінь та лиха. Але до кінця життя залишився вірним вірі.

Пам’ятні дати 25 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 25 квітня:

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4241 рік до н.е. — в Стародавньому Єгипті починають використовувати календар з роком у 365 днів;

1507 рік — німецьким географом і картографом Мартіном Вальдземюллером названо новий, нещодавно відкритий континент, Америкою на честь Амеріго Веспуччі, який був дослідником Нового Світу;

1719 рік — в Лондоні виходить перше видання роману Данієля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо";

1826 рік — у Великій Британії запатентували перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1901 рік — в штаті Нью-Йорк вперше у світі ввелиі автомобільні номери;

1940 рік — жінки, які проживали у провінції Квебек, отримали право голосу на виборах;

1954 рік — американський науково-дослідний центр компанії "Bell telephone" оголошує про створення сонячних батарей;

1994 рік — указом президента України створили Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 квітня

Які сьогодні іменини: Ісаак, Давид, Іван, Ярослав, Василь.

25 квітня народилися:

1900 рік — українська поетеса, перекладачка Вероніка Черняхівська;

1961 рік — футболіст київського "Динамо", віце-чемпіон Європи, володар Кубка Кубків Василь Рац;

1983 рік — український футболіст, півзахисник "Динамо" (Київ) і національної збірної України Олег Гусєв.

Погода на 25 квітня

25 квітня в Києві цілий день хмарно, в другій половині дня дощ із грозою. У Львові зранку безхмарно, але в день небо затягнеться хмарами, увечері можливий дощ. В Харкові сонце з'являтиметься з-за хмар досить рідко, без опадів. В Одесі ранок похмурий, але вдень сонце визирне з-за хмар, без опадів.

Температура повітря у Києві +17 вдень та +8 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. В Харкові +19 вдень та +6 вночі. В Одесі +14 вдень та +9 вночі.