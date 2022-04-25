Привітання з Днем доньки 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші

В Україні 25 квітня святкують День доньки. Привітання у віршах чи прозі і картинки українською мовою - шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Хоча День доньки в Україні - це неофіційне свято, проте за останні роки воно набуло широкої популярності. Щороку 25 квітня в Мережі можна знайти чимало картинок до Дня доньки. Привітання у віршах та прозі допомагають показати свою любов найдорожчій дівчинці в сім'ї та нагадати її особливу роль в житті кожної мами.

День доньки: привітання у прозі

Дорога донечко! У цей день бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою і доброю людиною, щирою подругою і сильною особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, віри в себе та справжнього кохання.

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Дорога наша дівчинка, вітаємо тебе з цим днем! Ти наше щастя, гордість і любов! Нехай кожен новий день приносить посмішки, досягнення і хороших людей. Будь щаслива!

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Доню! Хочу побажати тобі червоного кольору любові у веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в яскраво жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору радості.

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Вітаю тебе, моя мила донечка. Бажаю душевного сяйва, відчуття краси щодня і щастя у кожному моменті, прекрасного настрою, удачі і любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

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Моя славна, хороша дівчинка, вітаю з Днем донечки! Побажання – найкращі: нехай життя твоє буде завжди весела і барвиста, нехай тільки добрі події відбуваються в ній. Нехай добрими супутниками для тебе стануть успіх, любов і надія, і нехай твоя віра дарує тобі сили і терпіння в труднощах. Будь дуже щаслива, моя хороша!

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Донечка, вітаю зі святом! Щирості і любові, щоб у тебе виходило все, що ти будеш думати зробити. Бажаю тобі вірних друзів і близьких люблячих людей поруч. Нехай з тобою по життю рука об руку йде найвірніший супутник! Будь щаслива і роби щасливими близьких і рідних людей! Будь улюблена і бажана. З Днем дочки!

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Бажаю від щирого серця, щоб твій Ангел Хранитель завжди був поруч і ні на хвилину не відступав, не даючи зробити крок в невірному напрямку і завжди направляючи на шлях світла і добра. Нехай Господь дає тобі сили кожен день, допомагає у всіх починаннях і дарує щасливу долю. А ще бажаю, щоб віра ніколи, навіть у важкі хвилини, не покидала твоє серце, а душа завжди була виконана радості!

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Як фруктові дерева навесні покриваються ароматними квітами, так і в твоє життя нехай прийде чиста і неосяжна любов! Нехай вона пожвавить в тобі найкращі риси і змусить злетіти в небесні простори на крилах щастя! Бажаю, щоб ця любов наповнювала змістом твоє існування, дарувала неймовірні миті і яскраві спогади!

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Знай, скільки б років тобі не виповнилося, ти завжди залишишся найулюбленішою донечкою! Всією душею хочеться, щоб ти залишалася красивою, життєрадісною і щасливою! Берегла себе і завжди була здорова!

***

Радість ти наша, дівчинка улюблена! Ти подарувала нам стільки батьківського щастя і захоплення, що ми навіть не підозрювали, що таке може бути! Ти зробила нашу сім’ю окриленої, дружною, щасливою, згуртованою і невразливою! Завдяки тобі у нас з’явився сенс у житті, завдяки тобі ми зрозуміли, що таке справжнє людське щастя! І нехай твоє життя буде такою ж повною любові і турботи, як наша, нехай твоя доля даруватиме тобі тільки приємні сюрпризи і балувати тебе кожен день! А ми зробимо все для того, щоб ти ні в чому не потребувала! Любимо тебе, донечко!

Привітання з Днем доньки у віршах

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, прекрасним, активним,

Багатим, щасливим та плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай здійсняться мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя!

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

***

Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде "олл інклюзів"!

***

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,

Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою у світі, щедрою вважають!

Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,

Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

***

Тобі, моя доню, тобі

всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

***

Дана мені Богом в житті донька -

Яких багатств ще бажати?

Адже щастя є, я знаю точно.

Бути мамою цієї маляти.

Моя кровинка, лише хочу я,

Щоб у тебе склалося життя:

Любов щоб зустріла велику,

Життя щоб було не безлике!

З душею і з радістю працювала,

Талант розкрила, горя не знала.

Людей недобрих цуралася.

Любов і в красу ти убралась.

***

Донечко моя рідненька,

Гордість і відрада.

Кожен новий день стрічай

Весело і радо!

День доньки: картинки українською

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки

День доньки: картинки