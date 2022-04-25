Поздравления с Днем дочери 2022: картинки, открытки, проза, стихи

В Украине 25 апреля отмечают День дочери. Поздравления в стихах или прозе и картинки на украинском языке — ищите в материале ТСН.ua.

Хотя День дочери в Украине — это неофициальный праздник, однако за последние годы он приобрел широкую популярность. Каждый год 25 апреля в Сети можно найти немало картинок ко Дню дочери. Поздравления в стихах и прозе помогают показать свою любовь самой дорогой девочке в семье и напомнить ее особую роль в жизни каждой мамы.

День дочери: приветствие в прозе

Дорогая доченька! В этот день желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милым и добрым человеком, искренней подругой и сильной личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, веры в себя и настоящей любви.

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Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хорошие люди. Будь счастлива!

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Доченька! Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в ярко желтых, как солнце, тонах, зеленого цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, голубого неба вдохновения и фиолетового цвета радости.

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Приветствую тебя, моя милая доченька. Желаю душевного сияния, ощущения красоты каждый день и счастья в каждом моменте, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть тебе не будет ничего невозможного.

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Моя славная, хорошая девочка, поздравляю с Днем доченьки! Пожелания – самые лучшие: пусть жизнь твоя будет всегда весела и красочна, пусть только добрые события происходят в ней. Пусть хорошими спутниками для тебя станут успех, любовь и надежда, и пусть твоя вера дарит тебе силы и терпение в трудностях. Будь очень счастлива, моя хорошая!

***

Доченька, поздравляю с праздником! Искренности и любви, чтобы у тебя получалось все, что ты будешь думать. Желаю тебе верных друзей и близких любящих людей рядом. Пусть с тобой по жизни рука об руку идет самый верный спутник! Будь счастлива и делай счастливыми близких и родных людей! Будь любима и желанна. С Днем дочери!

***

Желаю от всей души, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом и ни на минуту не отступал, не давая сделать шаг в неверном направлении и всегда направляя на путь света и добра. Пусть Господь дает тебе силы каждый день, помогает во всех начинаниях и дарит счастливую участь. А еще желаю, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не покидала твое сердце, а душа всегда была исполнена радости!

***

Как фруктовые деревья весной покрываются ароматными цветами, так и в твою жизнь пусть придет чистая и необъятная любовь! Пусть она оживит в тебе самые лучшие черты и заставит взлететь в небесные просторы на крыльях счастья! Желаю, чтобы эта любовь наполняла содержание твое существование, дарила невероятные мгновения и яркие воспоминания!

***

Знай, сколько бы лет тебе ни исполнилось, ты всегда останешься любимой дочкой! Всей душой хочется, чтобы ты оставалась красивой, жизнерадостной и счастливой! Берегла себя и всегда была здорова!

***

Радость ты наша, девочка любимая! Ты подарила нам столько родительского счастья и восхищения, что мы даже не подозревали, что такое может быть! Ты сделала нашу семью окрыленной, дружной, счастливой, сплоченной и неуязвимой! Благодаря тебе у нас появился смысл жизни, благодаря тебе мы поняли, что такое настоящее человеческое счастье! И пусть твоя жизнь будет такой же полной любви и заботы, как наша, пусть твоя судьба будет дарить тебе только приятные сюрпризы и баловать тебя каждый день! А мы сделаем все для того, чтобы ты ни в чем не нуждалась! Любим тебя, доченька!

Поздравления с Днем дочери в стихах

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

***

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.

Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.

Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей!

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.

В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.

Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина —

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

***

Дана мне Богом в жизни дочка —

Каких богатств еще желать?

Ведь счастье есть, я знаю точно.

Быть мамой — это благодать.

Моя кровинка, лишь хочу я,

Чтоб у тебя сложилась жизнь:

Любовь чтоб встретила большую,

Свой отхватила главный приз!

С душой и с радостью трудилась,

Талант раскрыла, не тая.

Людей недобрых сторонилась.

И лучше чтоб была, чем я!

***

На небе звезд безумно много,

Но ты одна моя звезда,

Пусть жизни светлая дорога

Не огорчает никогда.

Пусть будет счастье долговечным,

Здоровье, крепче, чем гранит.

С твои днем тебя, дочурка,

Всевышний пусть тебя хранит!

***

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

***

Самой близкой и родной

Нашей дочке дорогой

Пожелать хочу всего,

Что ей хочется порой:

Пусть исполнятся мечты,

Счастья в жизни личной!

Будь всегда такой хорошей

И живи отлично!

Всем запоминай добро,

А зло идет пусть мимо.

Ты проживай жизнь весело

И будь неутомима!

***

Будь весёлой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всём желаю.

Будь счастливой, дочь моя.



Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

***

Доченька любимая,

Светлый человек.

Будет пусть счастливым

Долгий женский век.



Если будет радостью

Жизнь твоя полна,

Значит не напрасно

Жизнь прошла моя.



Будь здорова, милая,

Оптимисткой будь.

Отметай не главное,

Выбирай лишь суть.

***

Тебя поздравляю, любимая дочка.

Пусть день будет ясным и звездною — ночка.

Улыбка легко на губах пусть гуляет,

А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.



Пусть радужным будет всегда настроенье,

К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.

Любви, теплоты в твоем близком кругу,

И знай, что тебе я всегда помогу.

День дочери: картинки на украинском

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки

День дочери: картинки