61-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

61-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро озвучивают мудрые советы вселенной.

Карты Таро за последние десятилетия стали отличным и простым для понимания советчиком. Ведь обычно внутри себя вы знаете правильный ответ на вопрос о том, что мы хотим дальше, куда следует двигаться, однако боимся себе признаться в этом, а карты Таро могут дать ответ на эти и другие вопросы.

Что же нас всех ждет 25 апреля 2022, в 61-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть одна карта Таро, которая относится к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы, и две, принадлежащие к старшим арканам, указывающим на более судьбоносные события.

Первая карта в нашем сегодняшнем расписании – это "Восьмерка пентаклей", которая принадлежит к младшим арканам Таро. Она представляет масть пентаклей и связана с денежными средствами и финансами.

Эта карта обрисовывает мудрость, осторожность в делах. Если эта карта появилась в расписании, то речь идет о медленном, но правильном движении вперед. Профессиональная и качественная работа принесет свои плоды. Сосредоточьтесь на работе и вы получите хороший результат. Наслаждайтесь вашими талантами и умениями.

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Возможно, такое положение дел кажется вам рутиной, но так и должно быть. Не следует думать, что вы схватили "звезду с неба". Приложите все усилия, чтобы честным трудом получить желаемое.

Следующая карта в нашем расписании – "Император", которая принадлежит к старшим арканам Таро. Эта карта свидетельствует о власти, авторитете, лидерстве и силе разума. Поэтому на этом следует сосредоточить свое внимание в течение этого дня. Однако, желая заработать больше финансов и средств, не следует бросаться в самоуверенность. Приведите в порядок хаос вокруг себя и контролируйте ситуацию.

Однако не стоит быть слишком напористым и упрямым. Прислушайтесь к советам мудрых людей в вашей профессии. Упорядоченность, организованность и четкие правила помогут вам.

Завершает наше расписание карта Таро под названием "Звезда", которая, как и предыдущая, принадлежит старшим арканам Таро.

Эта карта свидетельствует о вдохновении, идеальной любви, раскрытии истин и поощряет работать над отношениями со своим партнером. Эта карта Таро символизирует все звезды-указатели, которыми пользуется человечество на протяжении веков. Сейчас ваше самовыражение достигло пика, пора обратить внимание и на других людей.

Она подсказывает, что для счастья необходим самоанализ, жесткие убеждения, уверенность в успехе. В отношениях стоит выйти на новый уровень, будьте откровенны и доверяйте партнеру. Со вдохновением отнеситесь к построению отношений.

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