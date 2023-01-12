Гороскоп на 2023 рік для Дів за картами Таро

Відомий психолог Карл Густав Юнг вважав, що у Таро приховані архетипи - структури, які притаманні психіці всіх людей, тому ворожіння на цих картах можна застосовувати для осіб з різних країн та різних національностей. Символи, які закладені в карти Таро, є універсальними, тому вони такі легкі для розуміння. Тому пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж можливо чекає Дів у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Дів «Десятка кубків»

Це карта Таро, яка свідчить про щастя та задоволення у сфері кохання та стосунків у 2023 році. Також цю карту можна трактувати як повернення додому. Якщо вона трапилася у розкладі для Дів, то йдеться про безпеку та домашню гармонію. Найважливіше, що вам потрібно зробити цьогоріч - досягнути емоційної стабільності.

Водночас певні розчарування на любовному фронті не варто сприймати близько до серця, адже маленькі невдачі не свідчать про весь шлях. Також не варто концентруватися на побутових конфліктах. Долайте дисгармонію у стосунках та будуйте їх. Пам'ятайте, що стосунки - це багаття, в яке час від час слід підкидати дрова. До того ж не варто ізолювати своє серце, нехай йому буде іноді боляче, але воно буде працювати.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Дів «П'ятірка кубків»

Ця карта говорить про втрати та розчарування. Тому, можливо, варто бути готовим, до змін на роботі цьогоріч. Але не варто горювати через це, адже після дощу завжди з'являється сонце. Оцінюйте можливість невдоволення та горювання, але час відпускати те, що вмерло. Тому - не варто сумувати понад міру.

Тому потрібно сконцентруватися на прийнятті цієї ситуації, руху вперед та здобутті спокою та задоволення. Це буде важко, але слід таки бачити позитивні моменти.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Дів «Лицар пентаклів»

Ця карта говорить про практичність та надійність. Ваша ситуація у 2023 році має покращитися. Водночас для успіху слід поспішати повільно. Саме так напрацьовується стійкість. Ваша працьовитість принесе плоди. Ваша відданість справі отримає плоди. Терплячість може бути вашим коником. Не забувайте про консервативність. Саме таким має бути рецепт вашого успіху у 2023 році.

Будьте трудоголіком, але не перепрацьовуйте. Опануйте свою лінь, тупість. Не вважайте, роботу, яку ви робите, нудною. Безініціативність точно не буде винагороджена. Тому будьте азартними навіть у межах вашого проєкту. Але водночас не наважуйтеся на ризиковані вкладення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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