Гороскоп на 2023 год для Дев по картам Таро

Известный психолог Карл Густав Юнг считал, что в Таро скрыты архетипы — структуры, присущие психике всех людей, поэтому гадание на этих картах можно применять для лиц из разных стран и разных национальностей. Символы, заложенные в карты Таро, универсальны, поэтому они так легки для понимания. Поэтому предлагаем вам узнать больше о том, что же возможно ожидает Дев в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 года для Дев «Десятка кубков»

Это карта Таро, свидетельствующая о счастье и удовольствии в сфере любви и отношений в 2023 году. Также эту карту можно рассматривать как возвращение домой. Если она случилась в расписании для Дев, то речь идет о безопасности и домашней гармонии. Самое важное, что вам нужно сделать в этом году – достичь эмоциональной стабильности.

В то же время некоторые разочарования на любовном фронте не стоит воспринимать близко к сердцу, ведь маленькие неудачи не свидетельствуют обо всем пути. Также не стоит сконцентрироваться на бытовых конфликтах. Преодолейте дисгармонию в отношениях и стройте их. Помните, что отношения — это костер, в который время от времени следует подбрасывать дрова. К тому же не следует изолировать свое сердце, пусть ему будет иногда больно, но оно будет работать.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 года для Дев «Пятерка кубков»

Эта карта говорит о потерях и разочарованиях. Поэтому, возможно, стоит быть готовым к изменениям на работе в этом году. Но не стоит горевать из-за этого, ведь после дождя всегда появляется солнце. Оценивайте возможность недовольства и горения, но пора отпускать то, что умерло. Поэтому — не стоит унывать сверх меры.

Поэтому нужно сконцентрироваться на принятии этой ситуации, движении вперед и обретении спокойствия и удовлетворения. Это будет тяжело, но следует видеть положительные моменты.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 года для Дев «Рыцарь пентаклей»

Эта карта говорит о практичности и надежности. Ваша ситуация в 2023 году должна улучшиться. В то же время, для успеха следует спешить медленно. Именно так нарабатывается стойкость. Ваше трудолюбие принесет плоды. Ваша преданность делу получит плоды. Терпеливость может быть вашим коньком. Не забывайте о консервативности. Именно таков должен быть рецепт вашего успеха в 2023 году.

Будьте трудоголиком, но не перерабатывайте. Оладейте своими ленью, тупостью. Не считайте, работу, которую вы проделываете, скучной. Безынициативность точно не будет вознаграждена. Поэтому будьте азартны даже в пределах вашего проекта. Но в то же время не решайтесь на рискованные вложения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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