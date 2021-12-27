Спадний Місяць: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У цей період також можна легко позбутися шкідливих звичок.

Спадний Місяць - це час після повні до молодика. Період Спадного Місяця — найкращий час для очищення, причому не лише свого тіла, а й духу. У цей період найкраще аналізувати власні вчинки та працювати над собою.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Саме зараз потрібно зрозуміти, які ваші нинішні цінності, що саме для вас надзвичайно важливе на цьому етапі життя. Рух далі неможливий без пошуку балансу, тому - все у ваших руках.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Як ви висловлюєте і демонструєте у житті власну духовність? Чи достатньо ви допомагаєте своїм духовним потребам чи женетеся за матеріальними цінностями? Можливо, варто більше часу проводити у молитві та медитації? Час дослухатися до свого єства.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зараз потрібно вивчати щось нове, тому що увесь світ змінюється з шаленою швидкістю. Потрібно шукати нові способи для самовираження та розвитку.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Не варто займатися розвитком духовності лише формально. Зараз потрібно більше працювати над власним розвитком, духовним в тому числі. Записуйте ті ідеї, які прийдуть вам на думку, до блокноту, щоб знати, куди рухатися далі.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Перед Новим роком створіть власну духовну карту бажань, яку можна використовувати для перегляду духовного життя. Порівняйте свої власні відчуття з цінностями, які знайшли відбиток на карті.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Постійні маленькі жести турботи вигідні, тому що вони не займають багато часу, який ви можете присвятити виконанню власних обов'язків або людям. До того ж, так ви не зможете звинуватити себе у егоїзмі, адже таке почуття все ж з'являється, щойно ми нарешті привертаємо увагу до себе.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

У щоденній метушні варто знайти час для коротких перерв, для того, щоб узяти паузу та поговорити із самим собою. Це - один з найкращих способів духовно потурбуватися про себе, прислухатися до своїх потреб.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Щодня підбивайте підсумки того, що ви зробили. Таким чином ви зачините метафоричні двері перед усім, що не хочете брати з собою у подальше життя, і приготуватися до відпочинку.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Щодня обдумуйте ваш день. Можете зробити запис у щоденнику, можете обійтися без нього, залежить від вашого бажання. Глибоко та повільно вдихніть, а з видихом відпустіть весь негатив, який накопичився за день.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будьте вдячні всесвітові за ті уроки та можливості, які він дає вам. Сконцентруйтеся на своїх бажаннях, будьте спокійними та усвідомленими.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Будьте вдячні всесвітові за те, що вона вас оберігає, за те, що він дав вам співчуття та розуміння, доброту, і за те, що ви завжди можете стати кращою версією себе.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Будьте сильними, будьте відкритими любові, яка йде назустріч вам. Також прислухайтеся до людей, яким потрібна ваша допомога.

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