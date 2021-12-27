Спадний Місяць: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У цей період також можна легко позбутися шкідливих звичок.
Спадний Місяць - це час після повні до молодика. Період Спадного Місяця — найкращий час для очищення, причому не лише свого тіла, а й духу. У цей період найкраще аналізувати власні вчинки та працювати над собою.
Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Саме зараз потрібно зрозуміти, які ваші нинішні цінності, що саме для вас надзвичайно важливе на цьому етапі життя. Рух далі неможливий без пошуку балансу, тому - все у ваших руках.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Як ви висловлюєте і демонструєте у житті власну духовність? Чи достатньо ви допомагаєте своїм духовним потребам чи женетеся за матеріальними цінностями? Можливо, варто більше часу проводити у молитві та медитації? Час дослухатися до свого єства.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Зараз потрібно вивчати щось нове, тому що увесь світ змінюється з шаленою швидкістю. Потрібно шукати нові способи для самовираження та розвитку.
РАК (22 червня-22 липня)
Не варто займатися розвитком духовності лише формально. Зараз потрібно більше працювати над власним розвитком, духовним в тому числі. Записуйте ті ідеї, які прийдуть вам на думку, до блокноту, щоб знати, куди рухатися далі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Перед Новим роком створіть власну духовну карту бажань, яку можна використовувати для перегляду духовного життя. Порівняйте свої власні відчуття з цінностями, які знайшли відбиток на карті.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Постійні маленькі жести турботи вигідні, тому що вони не займають багато часу, який ви можете присвятити виконанню власних обов'язків або людям. До того ж, так ви не зможете звинуватити себе у егоїзмі, адже таке почуття все ж з'являється, щойно ми нарешті привертаємо увагу до себе.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
У щоденній метушні варто знайти час для коротких перерв, для того, щоб узяти паузу та поговорити із самим собою. Це - один з найкращих способів духовно потурбуватися про себе, прислухатися до своїх потреб.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Щодня підбивайте підсумки того, що ви зробили. Таким чином ви зачините метафоричні двері перед усім, що не хочете брати з собою у подальше життя, і приготуватися до відпочинку.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Щодня обдумуйте ваш день. Можете зробити запис у щоденнику, можете обійтися без нього, залежить від вашого бажання. Глибоко та повільно вдихніть, а з видихом відпустіть весь негатив, який накопичився за день.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Будьте вдячні всесвітові за ті уроки та можливості, які він дає вам. Сконцентруйтеся на своїх бажаннях, будьте спокійними та усвідомленими.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Будьте вдячні всесвітові за те, що вона вас оберігає, за те, що він дав вам співчуття та розуміння, доброту, і за те, що ви завжди можете стати кращою версією себе.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Будьте сильними, будьте відкритими любові, яка йде назустріч вам. Також прислухайтеся до людей, яким потрібна ваша допомога.
Читайте також:
- Місячний календар на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні
- Місячний календар на грудень 2021: коли повний місяць і молодик
- Місяць без курсу в грудні 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити
- Таропрогноз на грудень 2021: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам пророкують
- Ретроградна Венера: гороскоп для всіх знаків зодіаку
- Ретроградна Венера: що потрібно робити і що категорично заборонено