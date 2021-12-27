Убывающая Луна: гороскоп для всех знаков зодиака

В этот период также можно легко избавиться от вредных привычек.

Убывающая Луна – это время после полнолуния к новолунию. Период нисходящей Луны — лучшее время для очищения, причем не только своего тела, но и духа. В этот период лучше всего анализировать свои поступки и работать над собой.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Именно сейчас нужно понять, каковы ваши нынешние ценности, что для вас очень важно на этом этапе жизни. Движение дальше невозможно без поиска баланса, поэтому – все в ваших руках.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Как вы выражаете и демонстрируете в жизни свою духовность? Достаточно ли вы помогаете своим духовным потребностям или гонитесь за материальными ценностями? Может, стоит больше времени проводить в молитве и медитации? Пора прислушаться к своему естеству.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Сейчас нужно изучать что-то новое, потому что весь мир меняется с бешеной скоростью. Нужно искать новые способы самовыражения и развития.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Не стоит заниматься развитием духовности только формально. Сейчас нужно больше работать над своим развитием, духовным в том числе. Записывайте те идеи, которые придут вам в голову, в блокнот, чтобы знать, куда двигаться дальше.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Перед Новым годом создайте свою духовную карту желаний, которую можно использовать для просмотра духовной жизни. Сравните свои собственные ощущения с ценностями, нашедшими отпечаток на карте.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Постоянные маленькие жесты заботы выгодны, потому что они не занимают много времени, которое вы можете посвятить исполнению собственных обязанностей или людям. К тому же, вы не сможете обвинить себя в эгоизме, ведь такое чувство все-таки появляется, когда мы наконец-то привлекаем внимание к себе.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

В ежедневной суете стоит найти время для коротких перерывов, чтобы взять паузу и поговорить с самим собой. Это – один из лучших способов духовно позаботиться о себе, прислушаться к своим нуждам.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Каждый день подводите итоги того, что вы сделали. Таким образом вы закроете метафорическую дверь перед всем, что не хотите брать с собой в дальнейшую жизнь, и приготовиться к отдыху.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Каждый день обдумывайте ваш день. Вы можете сделать запись в дневнике, можете обойтись без него, зависит от вашего желания. Глубоко и медленно вдохните, а с выдохом отпустите весь накопившийся за день негатив.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Будьте благодарны вселенной за уроки и возможности, которые она дает вам. Сосредоточьтесь на своих желаниях, будьте спокойными и осознанными.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Будьте благодарны вселенной за то, что она вас оберегает, за то, что она дала вам сострадание и понимание, доброту, и за то, что вы всегда можете стать лучшей версией себя.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Будьте сильны, будьте открыты любви, которая идет навстречу вам. Также прислушивайтесь к людям, которым нужна ваша помощь.

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