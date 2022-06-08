Таропрогноз на червень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають опанувати свої емоції у важкі часи.

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на червень 2022 року - "Паж жезлів"

"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати перву конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на червень 2022 року - "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на червень 2022 року - "Двійка пентаклів"

"Двійка пентаклів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть пентаклів у картах Таро "відповідає" за фінанси та кошти.

А саме ця карта Таро говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете відчувати себе всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

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