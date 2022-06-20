Йдемо гуляти, щоб здоровіше стати: як допомагає ходьба

Для здоров’я бажано щодня проходити 10 тисяч кроків.

Про це інформує uaheals в Instagram.

Ендорфіни

Прогулянка вивільняє ендорфіни. Як і інші форми фізичних вправ, ходьба спонукає твій мозок вивільняти ці хімічні сполуки, які знижують чутливість до стресу і болю і навіть можуть подарувати відчуття легкої ейфорії.

Зміцнення імунітету

У крові кожної людини є лейкоцити – це так звані «бійці», які захищають нас від шкідливих бактерій і вірусів. Для виконання своєї функції їм потрібно багато кисню. Саме тому любителі тривалих прогулянок рідше хворіють на застуду, грип та інші «респіраторки», ніж любителі просто повалятися вдома.

Продовження життя

Експерти з’ясували, що якщо гуляти хоча б по десять хвилин кожен день, це допоможе знизити ризик передчасної смерті (на 15%), виникнення діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (на 35%), старечу деменцію (на 30% ) і деяких ракових захворювань (на 20%). І хоча дослідження проводились серед людей 60 років +, гадаємо, це спрацює і для молоді)

Розвиток креативності та мозку

Дослідження серед представників креативних індустрій, було виявлено, що час перебування на природі без телефонів та інтернету підвищує творче мислення на 50%.

Природа не тільки відточує нашу здатність зосереджуватися і концентруватися, а й допомагає відновити увагу після безсонних ночей чи надмірної роботи.

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