Йдемо гуляти, щоб здоровіше стати: як допомагає ходьба

Для здоров’я бажано щодня проходити 10 тисяч кроків.
Про це інформує uaheals в Instagram.
- Ендорфіни
Прогулянка вивільняє ендорфіни. Як і інші форми фізичних вправ, ходьба спонукає твій мозок вивільняти ці хімічні сполуки, які знижують чутливість до стресу і болю і навіть можуть подарувати відчуття легкої ейфорії.
- Зміцнення імунітету
У крові кожної людини є лейкоцити – це так звані «бійці», які захищають нас від шкідливих бактерій і вірусів. Для виконання своєї функції їм потрібно багато кисню. Саме тому любителі тривалих прогулянок рідше хворіють на застуду, грип та інші «респіраторки», ніж любителі просто повалятися вдома.
- Продовження життя
Експерти з’ясували, що якщо гуляти хоча б по десять хвилин кожен день, це допоможе знизити ризик передчасної смерті (на 15%), виникнення діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (на 35%), старечу деменцію (на 30% ) і деяких ракових захворювань (на 20%). І хоча дослідження проводились серед людей 60 років +, гадаємо, це спрацює і для молоді)
- Розвиток креативності та мозку
Дослідження серед представників креативних індустрій, було виявлено, що час перебування на природі без телефонів та інтернету підвищує творче мислення на 50%.
Природа не тільки відточує нашу здатність зосереджуватися і концентруватися, а й допомагає відновити увагу після безсонних ночей чи надмірної роботи.
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