Таропрогноз на серпень 2024 року: що карти нам віщують

У часи викликів зростає інтерес людей до магічних мистецтв, адже є сподівання, що карти Таро чи руни зможуть напророкувати долю. Проте ні карти, ні астрологія зараз не можуть сказати ані дату закінчення війни, ні час смерті російського диктатора Володимира Путіна, бо вони працюють на індивідуальному, а не глобальному рівні. Карти Таро показують не майбутнє, а саме ймовірне майбутнє, тому, як то кажуть - у Бога немає інших рук, окрім ваших.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта серпня 2024 "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта серпня 2024 року "Туз мечів"

Ця карта належить до масті мечів, які пов'язані зі стихією повітря та уособлюють гострий розум, випробування та боротьбу. Туз є апофеозом певної масті.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

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Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта серпня 2024 "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете почуватися всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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