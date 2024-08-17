На Київщині пролунали звуки сил ППО: що трапилося

На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше під час нічної атаки ворог запустив дрони на Київ з Курської області, в регіоні працювала ППО. Наразі про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.