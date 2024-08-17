На Київщині пролунали звуки сил ППО: що трапилося

У Київській області прозвучали вибухи
На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше під час нічної атаки ворог запустив дрони на Київ з Курської області, в регіоні працювала ППО. Наразі про руйнування і постраждалих не повідомляється.
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