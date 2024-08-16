Ракетно-дронова атака по Україні: скільки цілей збила ППО

Під час нічної атаки по Україні російські війська запустили три ракети "Іскандер-М" та п’ять безпілотників. Сили ППО збили всі ворожі дрони в межах п’яти областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч проти 16 серпня російські окупанти завдали по Україні ударів трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними безпілотниками Shahed та двома дронами невстановленого типу із Курської області.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – повідомив Олещук.

Нагадаємо, під час нічної атаки ворог запустив дрони на Київ з Курської області, в регіоні працювала ППО. Наразі про руйнування і постраждалих не повідомляється.

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