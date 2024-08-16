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Ракетно-дроновая атака по Украине: сколько целей сбила ПВО

Ракетно-дроновая атака по Украине: сколько целей сбила ПВО

Комбинированный удар ракетами и дронами по Украине/Коллаж

Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники в пределах пяти украинских областей.

Во время ночной атаки по Украине российские войска запустили три ракеты "Искандер-М" и пять беспилотников. Силы ПВО сбили все вражеские дроны в пределах пяти областей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В ночь на 16 августа российские оккупанты нанесли по Украине удары тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя ударными беспилотниками Shahed и двумя дронами неустановленного типа из Курской области.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях", – сообщил Олещук.

Напомним, во время ночной атаки враг запустил дроны на Киев из Курской области, в регионе работала ПВО. В настоящее время о разрушениях и пострадавших не сообщается.

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