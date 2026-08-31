Ці 3 знаки зодіаку найгірше сумісні з Козерогом у коханні: астрологи назвали причини

Козеріг / © Freepik

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У любовних питаннях Козерогу буває непросто знайти спільну мову з деякими знаками зодіаку. Їхні характери та погляди на життя можуть настільки відрізнятися, що стосунки перетворюються на постійне протистояння.

Астрологічні прогнози називають Овна, Близнюків і Стрільця трьома знаками, яким може бути найскладніше побудувати гармонійний союз із Козерогом.

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Овен

Козеріг та Овен мають дуже різні підходи до кохання та життя загалом.

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Овен схильний діяти швидко, довіряти емоціям і не боятися ризикувати. Козеріг, навпаки, звик спочатку все обдумати, оцінити наслідки та лише після цього приймати рішення.

Через таку різницю характерів між партнерами можуть виникати суперечки. Овну потреба Козерога у стабільності та передбачуваності може здаватися надмірною.

Водночас Козеріг здатен сприймати поведінку Овна як надто імпульсивну та непередбачувану. Представнику земного знака може бути складно почуватися впевнено поруч із партнером, який часто діє спонтанно.

Близнюки

Близнюки та Козеріг також дивляться на життя під різними кутами.

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Близнюки люблять спілкування, нові знайомства, експерименти та постійні зміни. Їм цікаво пробувати щось нове й легко перемикатися між різними заняттями.

Козеріг більше тяжіє до порядку, чітких планів і звичного ритму життя. Він може надавати перевагу перевіреним рішенням замість постійного пошуку нових можливостей.

Через це Близнюки можуть вважати Козерога занадто серйозним, впертим або негнучким. Сам Козеріг, своєю чергою, може сприймати Близнюків як непостійних і недостатньо надійних.

Стрілець

Стрілець та Козеріг — ще одна пара з дуже різним баченням стосунків.

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Стрілець любить свободу, подорожі, пригоди та нові враження. Він не завжди хоче обмежувати себе чіткими правилами й планами.

Козеріг, навпаки, прагне послідовності та відчуття безпеки. Йому важливо знати, куди рухаються стосунки і чого очікувати від партнера.

Саме тут може виникнути головна проблема. Стрільцеві стабільність Козерога може здаватися обмеженням, тоді як Козеріг може втомлюватися від непередбачуваності та любові Стрільця до спонтанності.

Чи приречені такі стосунки

Астрологічна сумісність не визначає майбутнє пари на сто відсотків. Навіть представники знаків, які вважаються складними один для одного, можуть побудувати міцні стосунки, якщо готові враховувати потреби партнера.

Для Козерога особливо важливими можуть бути довіра, стабільність і відповідальність. Якщо інший партнер готовий поважати ці потреби, а Козеріг — не намагатися контролювати кожен аспект стосунків, різниця характерів може стати не проблемою, а доповненням.

Нагадаємо, останній день літа відзначився суперечливою астрологічною картиною.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Прогнози мають символічний або розважальний характер.

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