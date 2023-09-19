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Favbet Foundation передав ЗСУ Mitsubishi L200

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Favbet Foundation передав ЗСУ Mitsubishi L200

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України черговий автомобіль Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Позашляховик уже працює в складі роти вогневої підтримки. Авто допомагає бійцям ефективно змінювати позиції та проводити евакуацію поранених з поля бою.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
71
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