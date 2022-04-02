Головні фейки, які ворог використовував 2 квітня: список

Ворог намагається дискредитувати Збройні сили України.

В Україні зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які ворог продукував протягом 2 квітня.

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Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Дмитро Медведєв сказав, що вступ України до ЄС неможливий без членства в НАТО: "Як вступити до ЄС без членства в НАТО? Сьогодні, виходить, ніяк". Застерігаємо: це – фейк!

Майже за два тижні після обстрілу з "Градів" Святогірської Лаври, пропагандисти РФ вирішили перекласти відповідальність за цей злочин на українських військових. Для цього озвучуються тези "бійця неонацистського батальйону "Айдар", який стверджує, що обстріли здійснювалися для дискредитації армії РФ. Це теж фейк.

Курські ЗМІ звинуватили українських військових в обстрілі території області для створення паніки серед місцевого населення. Однак наразі ЗСУ зайняті винятково здійсненням оборонних та контрнаступальних заходів на території України. Застерігаємо: це – фейк!

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