Ми дотримуємося формули, що кордони визнані світом на 1991 рік - Подоляк

Радник голови Офісу президента вкотре наголосив, що питання територіальної цілісності України на переговорах з РФ - є принциповим.
Щодо кордонів, ми дотримуємося формули, що кордони визнані світом на 1991 рік.
Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1.
"Ми розуміємо, що у нас є Україна в міжнародно визнаних кордонах – міжнародно визнаних на 91 рік. Ми притримуємось цієї формули, тому що президент є гарантом територіальної цілісності України, яка включає в себе кордони, визнані світом на 1991 рік, коли Україна отримала незалежність як таку. Все, крапка", - зазначив він.
Михайло Подоляк вкотре наголосив, що питання територіальної цілісності України на переговорах з РФ - є принциповим.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента оцінив загрозу війни в Криму. Подоляк переконаний, що військових дій в тимчасово окупованому Криму не буде.
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