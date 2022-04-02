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Михайло Подоляк відповів, чи сплачуватиме РФ репарації

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Михайло Подоляк відповів, чи сплачуватиме РФ репарації

Радник голови ОП зазначив, що це також залежить від допомоги Україні інших країн.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи сплачуватиме РФ репарації.

Так, в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1 він зазначив, що це також залежить від допомоги Україні інших країн. Адже, коли ЗСУ підготують ідеальну переговорну позицію – "тоді ми отримаємо все".

"На 90% переговорні позиції України – це ЗСУ. Тобто, вони формують для нас позицію. Чим більш ефективними будуть збройні сили України, чим більш ефективно вони будуть зрушувати з місця Російську Федерацію, її війська, наносити їм великі потужні удари, тим більш у нас буде прагматична позиція. Що стосується збройних сил. Як буде найбільш яскравою допомога з боку іноземних країн, а це, зокрема танки, збройні сили нам підготують ідеальну переговорну позицію – тоді ми отримаємо все, що ми хочемо для України", – прокоментував радник голови ОП.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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