Радник голови ОП зазначив, що це також залежить від допомоги Україні інших країн.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи сплачуватиме РФ репарації.

Так, в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1 він зазначив, що це також залежить від допомоги Україні інших країн. Адже, коли ЗСУ підготують ідеальну переговорну позицію – "тоді ми отримаємо все".

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"На 90% переговорні позиції України – це ЗСУ. Тобто, вони формують для нас позицію. Чим більш ефективними будуть збройні сили України, чим більш ефективно вони будуть зрушувати з місця Російську Федерацію, її війська, наносити їм великі потужні удари, тим більш у нас буде прагматична позиція. Що стосується збройних сил. Як буде найбільш яскравою допомога з боку іноземних країн, а це, зокрема танки, збройні сили нам підготують ідеальну переговорну позицію – тоді ми отримаємо все, що ми хочемо для України", – прокоментував радник голови ОП.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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