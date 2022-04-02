Михаил Подоляк ответил, будет ли РФ платить репарации

Советник главы ОП отметил, что это также зависит от помощи Украине других стран.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, будет ли платить РФ репарации.

Так, в эфире марафона "Єдині новини" на 1+1 он отметил, что это зависит от помощи Украине других стран. Ведь когда ВСУ подготовят идеальную переговорную позицию – "тогда мы получим все".

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"На 90% переговорные позиции Украины – это ВСУ. То есть, они формируют для нас позицию. Чем эффективнее будут вооруженные силы Украины, чем эффективнее они будут сдвигать с места Российскую Федерацию, ее войска, наносить им большие мощные удары, тем более у нас будет прагматичная позиция. Что касается вооруженных сил. Как только будет наиболее яркой помощь со стороны иностранных стран, а это, в частности, танки, вооруженные силы нам подготовят идеальную переговорную позицию – тогда мы получим все, что мы хотим для Украины", – прокомментировал советник главы ОП.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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