Главные фейки, которые враг использовал 2 апреля: список

Враг пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины.

В Украине собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал 2 апреля.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Дмитрий Медведев сказал, что вступление Украины в ЕС невозможно без членства в НАТО: "Как вступить в ЕС без членства в НАТО? Сегодня, значит, никак". Предостерегаем: это – фейк!

Почти через две недели после обстрела из "Градов" Святогорской Лавры, пропагандисты РФ решили переложить ответственность за это преступление на украинских военных. Для этого озвучиваются тезисы "бойца неонацистского батальона "Айдар", который утверждает, что обстрелы производились для дискредитации армии РФ. Это тоже фейк.

Курские СМИ обвинили украинских военных в обстреле территории области для создания паники среди местного населения. Однако сейчас ВСУ заняты исключительно осуществлением оборонных и контрнаступательных мер на территории Украины. Предостерегаем: это – фейк!

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