Мінімальні успіхи: наступ військ РФ сповільнився - ISW

Окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

Загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. А українські Збройні сили нині мають можливості відновити ініціативу на фронті.

Про це у зведенні повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, який напередодні заявив, що кількість наземних атак РФ на добу зменшилася від 90-100 до 20-30.

Окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

"Російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, попри те, що Москва перекинула на лінію Сватового-Кремінної більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", ‒ йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що протягом останнього тижня росіяни здобули лише мінімальні тактичні успіхи у Луганській області. Українським силам у цей час вдалося провести контратаки та повернути деякі території в регіоні.

За останні кілька днів фіксується також помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", ‒ зазначають в ISW.

Аналітики також припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", ‒ стверджують аналітики.

Раніше стало відомо, що Росія почне новий набір контрактників до армії від 1 квітня і планує набрати до війська 400 тис. осіб через втрати на фронті.

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