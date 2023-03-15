Прогноз погоди на 16 березня: в Україні буде тепло, але дощитиме

У четвер, 16 березня, в Україні буде тепла погода, але з опадами. Місцями буде ожеледиця, а також туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. На заході прогнозують мокрий сніг. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - дощ. На півночі - невеликий дощ. Втім, на решті території без істотних опадів.

В західних областях місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних регіонів вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Вночі у більшості областей температура буде від 0° до 5° тепла. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла, а в західних та північних, областях - лише +4-9°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 16 березня березня буде хмарно з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, але вдень дощитиме. Швидкість північно-західного вітру, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області буде 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла, а вдень піднімуться до +5-7°.

Нагадаємо, в Україні протягом останніх днів дуже стрімко змінюється погода. Тенденція наближається до того, що скоро буде переважати плюсова температура. Втім, зараз вночі стабільно невеликий мінус практично по всій території країни.

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