Прогноз погоды на 16 марта: в Украине будет тепло, но дождь

В четверг, 16 марта, на Украине будет теплая погода, но с осадками. Местами будет гололедица, а также туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. На западе прогнозируется мокрый снег. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – дождь. На севере – небольшой дождь. Впрочем, на остальной территории без существенных осадков.

В западных областях местами гололедица. В большинстве южных и центральных регионов ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в большинстве областей температура будет от 0° до 5° тепла. Днем синоптики прогнозируют 8-13° тепла, а в западных и северных областях — только +4-9°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 16 марта будет облачно с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, но днем будет дождь. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет 0-5 тепла, днем — 4-9 тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 2-4° тепла, а днем поднимутся до +5-7°.

Напомним, в Украине в последние дни очень стремительно меняется погода. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура. Впрочем, сегодня ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории страны.

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