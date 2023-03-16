В США паводок подтопил каньон: есть жертвы и пострадавшие

В США паводок подтопил каньон вблизи границы штатов Юта и Аризона. В результате непогоды погибли двое мужчин.

Сразу три группы туристов пришлось спасать с помощью вертолетов. Из холодной паводковой воды освободили по меньшей мере 11 человек, передает Associated Press.

"Лейтенант шерифа округа Кейн Аллен Оллдредж сказал, что первый мужчина, которого нашли мертвым, был среди группы из трех человек, направлявшихся на юг в Лис-Ферри через границу Юты и Аризоны. Еще один мужчина в группе спасен и доставлен в больницу, где он проходил лечение от переохлаждения и телесных повреждений", – говорится в сообщении.

В понедельник, 13 марта, правоохранителям позвонила по телефону женщина и рассказала, что ее муж не вернулся домой из похода, в который он отправился на прошлой неделе. А в среду, 15 марта, на границе с Арищоной обнаружили тело второго погибшего, которого до этого идентифицировали, как пропавшего без вести.

Уровень воды в каньонах повысился из-за шторма, охватившего западную часть США на выходных прошлой недели.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье исчез подросток, который во время паводка возвращался домой из леса. Парня искали десятки людей, однако в результате обнаружили его мертвым.

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