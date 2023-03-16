Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дней и работы над глобальными проектами. Принятые сегодня решения окажутся верными, а общение с людьми принесет не только удовольствие, но и пользу.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, длятся долго. Чтобы полностью выздороветь, необходимо следовать советам врача и не заниматься самолечением.

Питание дня: любая жидкость будет застаиваться в организме, поэтому необходимо ограничить ее употребление, причем не только напитков, но и первых блюд.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно обустраивать садовый участок, занимаясь не только уборкой, но и строительством.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – Перуну, Стрибогу, Сварогу.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, каким видом творчества ему стоит заняться.

Табу дня: нежелательны любые перемещения в пространстве – от поездок до перестановки мебели в квартире.

Афоризм дня: "Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого" (Франсуа Мориак).

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