Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дней и работы над глобальными проектами. Принятые сегодня решения окажутся верными, а общение с людьми принесет не только удовольствие, но и пользу.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, коралловый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, длятся долго. Чтобы полностью выздороветь, необходимо следовать советам врача и не заниматься самолечением.
Питание дня: любая жидкость будет застаиваться в организме, поэтому необходимо ограничить ее употребление, причем не только напитков, но и первых блюд.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обустраивать садовый участок, занимаясь не только уборкой, но и строительством.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – Перуну, Стрибогу, Сварогу.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, каким видом творчества ему стоит заняться.
Табу дня: нежелательны любые перемещения в пространстве – от поездок до перестановки мебели в квартире.
Афоризм дня: "Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого" (Франсуа Мориак).
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