Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
828
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дней и работы над глобальными проектами. Принятые сегодня решения окажутся верными, а общение с людьми принесет не только удовольствие, но и пользу. 

Символ дня: медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, длятся долго. Чтобы полностью выздороветь, необходимо следовать советам врача и не заниматься самолечением. 

Питание дня: любая жидкость будет застаиваться в организме, поэтому необходимо ограничить ее употребление, причем не только напитков, но и первых блюд.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно обустраивать садовый участок, занимаясь не только уборкой, но и строительством. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – Перуну, Стрибогу, Сварогу. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, каким видом творчества ему стоит заняться. 

Табу дня: нежелательны любые перемещения в пространстве – от поездок до перестановки мебели в квартире. 

Афоризм дня: "Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого" (Франсуа Мориак). 

Читайте также:

Типичные логические ошибки на украинском языке – Авраменко on-line

Типичные логические ошибки на украинском языке – Авраменко on-line

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
828
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация