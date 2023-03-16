Астрологічний прогноз на 16 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку роботи над глобальними проєктами. Ухвалені сьогодні рішення виявляться правильними, а спілкування з людьми принесе не лише задоволення, а й користь.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: бурштиновий, шафранний, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливі камені дня: повітряний гросуляр, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього місячного дня, як правило, тривають довго. Щоб повністю одужати, необхідно дотримуватись порад лікаря та не займатися самолікуванням.

Харчування дня: будь-яка рідина застоюватиметься в організмі, тому необхідно обмежити її вживання, до того ж не лише напоїв, а й перших страв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна облаштовувати садову ділянку, займаючись не лише збиранням, а й будівництвом.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів – Перуна, Стрибога, Сварога.

Сни дня: сни цієї ночі можуть підказати людині, яким видом творчості їй варто зайнятися.

Табу дня: небажані будь-які переміщення у просторі – від поїздок до переставляння меблів у квартирі.

Афоризм дня: "Будівництво повітряних замків нічого не варте, але їх руйнація стає дуже дорого" (Франсуа Моріак).

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