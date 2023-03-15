16 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 16 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска. Вони постраждали в місті Амасії Понтійській (Мала Азії) близько 308 року. Брати Євтропія та Клеоника, а також племінник святого великомученика Феодора Тирон і Василіск були друзями. Коли Феодор помер мученицькою смертю, вони перебували в ув'язненні і своєю проповіддю допомогли великій кількості язичників, які сиділи разом з ними, перейти в християнство.

Правителем Амасії Понтійської тоді був Асклипіодот, який відрізнявся сильною жорстокістю. Наказав він привести до себе Євтропія, Клеоника та Василіска. Однак вони твердо стояли на своїй вірі. Їх нещадно побили так, що їхні тіла перетворилися на суцільну рану. Євтропій під час тортур голосно молився. У відповідь з'явився сам Господь з янголами. Воїни, які стояли поруч, також побачили Бога. Вони відразу увірували в Христа.

Наступного дня мучеників насильно привели до язичницького храму і заставляли принести пожертву язичницьким богам. Але вони відмовилися. Почався тоді землетрус, який дуже налякав правителя.

Останню ніч перед стратою мученики провели у в'язниці. Вранці Клеоника та Євтропія розіпнули, а Василіска обезголовили. Пізніше його тіло кинули в річку, проте християни знайшли його та поховали вночі.

Прикмети 16 березня

Народні прикмети 16 березня / Фото: Pexels

Навколо дерев тане сніг і утворює кола з пологими краями — чекайте на затяжну весну.

Прилетіли шпаки на хороший урожай зернових.

Високо летят гуси до повноводдя, низько — буде мало води.

Що завтра не можна робити

На заході сонця цього дня намагаються не брати і не давати гроші в борг, тому що вірять, що весь рік проведеш в фінансових проблемах. Також вважали, що не варто йти до лісу, тому що саме в цей період починають прокидатися ведмеді. Також не варто давати в борг сіль чи інші предмети після заходу сонця, бо можна накликати на себе біду. Також намагаються не викидати сміття з дому, щоб не викинути з ним свого щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня молилися святим мученикам, щоб ті подарували здоров'я і благополуччя. Також вірили, якщо вранці 16 березня вмитися водою, в якій цілу ніч був срібний предмет, то цілий рік будеш молодим і красивим.

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