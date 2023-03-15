16 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 16 марта, в православном календаре день памяти мучеников Евтропия, Клеоник и Василиска. Они пострадали в городе Амассии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропия и Клеоника, а также племянник святого великомученика Феодора Тирон и Василиск были друзьями. Когда Феодор умер мученической смертью, они находились в заключении и своей проповедью помогли большому количеству сидящих вместе с ними язычников перейти в христианство.

Правителем Амасии Понтийской тогда был Асклипиодот, отличавшийся сильной жестокостью. Он приказал привести к себе Евтропия, Клеоника и Василиска. Однако они твердо стояли на своей вере. Их беспощадно избили так, что их тела превратились в сплошную рану. Евтропий во время пыток громко молился. В ответ явился сам Господь с ангелами. Стоявшие рядом воины также увидели Бога. Они сразу уверовали во Христа.

На следующий день мучеников насильно привели в языческий храм и заставляли принести пожертвование языческим богам. Но они отказались. Началось тогда землетрясение, которое очень испугало правителя.

Последнюю ночь перед казнью мученики провели в тюрьме. Утром Клеоника и Евтропия распяли, а Василиска обезглавили. Позже его тело бросили в реку, однако христиане нашли его и похоронили ночью.

Приметы 16 марта

Народные приметы 16 марта / Фото: Pexels

Вокруг деревьев тает снег и образует круги с пологими краями – ждите затяжную весну.

Прилетели скворцы на хороший урожай зерновых.

Высоко летят гуси в полноводие, низко — будет мало воды.

Что завтра нельзя делать

На закате этого дня стараются не брать и не давать деньги в долг, потому что верят, что весь год проведешь в финансовых проблемах. Также считали, что не стоит идти в лес, потому что именно в этот период начинают просыпаться медведи. Также не стоит давать взаймы соль или другие предметы после заката, потому что можно навлечь на себя беду. Также стараются не выбрасывать мусор из дома, чтобы не выбросить с ним своего счастья.

Что можно делать завтра

В этот день молились святым мученикам, чтобы они подарили здоровье и благополучие. Также верили, если утром 16 марта умыться водой, в которой всю ночь был серебряный предмет, то круглогодично будешь молодым и красивым.

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