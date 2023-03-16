У США паводок підтопив каньйон: є жертви й постраждалі

У США паводок підтопив каньйон поблизу кордону штатів Юта й Аризона. Внаслідок негоди загинули двоє чоловіків.

Відразу три групи туристів довелося рятувати з допомогою гелікоптерів. Рятувальники визволили з холодної паводкової води щонайменше 11 людей, інформує Associated Press.

"Лейтенант шерифа округу Кейн Аллен Оллдредж сказав, що перший чоловік, якого знайшли мертвим, був серед групи з трьох осіб, які прямували на південь до Ліс-Феррі через кордон Юти й Аризони. Ще одного чоловіка в групі врятовали та доставлено до лікарні, де він проходив лікування від переохолодження та тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 13 березня, правоохоронцям зателефонувала жінка й розповіла, що її чоловік не повернувся додому з походу, у який він вирушив минулого тижня. А в середу, 15 березня, на кордоні з Арищоною виявили тіло другого загиблого, якого до цього ідентифікували, як зниклого безвісти.

Рівень води в каньйонах підвищився через шторм, який охопив західну частину США на вихідних минулого тижня.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті зник підліток, який під час паводку повертався додому з лісу. Хлопця шукали десятки людей, проте в результаті знайшли його мертвим.

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