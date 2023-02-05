На Донбасі росіян утричі більше, ніж ЗСУ, - Веніславський

Окупанти у значній кількості переважають українських військових на Донбасі.

На сьогодні чисельність російської окупаційної армії удвічі, а то й утричі перевищує Збройні сили України. Росія перекидує туди все більше сил.

З такою заявою виступив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Bild.

Він розповів, що окупанти на Донбасі значно переважають у кількості навіть попри те, що сьогодні чисельність українських військ втричі більша, ніж 24 лютого 2022 року.

Веніславський звернувся до Заходу з проханням розкритикувати позицію західним експертів, які живуть у "паралельному світі". На його думку, контрнаступ ЗСУ був би швидшим, якби ми мали танки.

"Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області", – заявив Веніславський.

Зазначимо, Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі.