На фронті загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор TSN.ua

18 березня на фронті загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Свою карʼєру в 1+1 media Дмитро розпочав у червні 2023 року, а трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на сході України, звідки він сам родом.

Дмитро завжди був сповнений оптимізму, заряджав своєю енергією й захоплював світоглядом. Навіть будучи на передовій, він знаходив час підбадьорити команду й розповісти цікаві історії зі служби. А ще — шалено любив свою роботу, жив журналістикою й присвятив професії більшу частину свого життя.

"Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом зі сходу України, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати й знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: "Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте". Діма — це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить", — зазначає Світлана Панюшкіна, керівниця TSN.ua.

Дмитро віддавався роботі на мільйон, ніколи не залишав зміну, поки всі важливі новини не з'являться на сайті.

"Його зміна була вечірня, але його можна було й вночі побачити, бо він вважав, що треба допрацювати. З ним було завжди легко й надійно. Він завжди тримав усе під контролем, я впевнена, що так само було й на фронті. Я завжди на нього покладалася, переконана, що і побратими теж. Ми мусимо пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нас. А також не забувати тих, чиї рідні втратили сенс життя. Так склалося, що в Діми немає тут родичів, а літня мама — одна. Ми маємо замість єдиного сина піклуватися тепер про неї. Вічна пам'ять моєму дуже рідному й близькому Дімі", — підсумувала Світлана Панюшкіна.

У Дмитра залишилася літня мама, Ганна Семенівна. Підтримати її можна за навігацією нижче:

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4441 1111 2246 4674

Світла памʼять і шана герою!

Дмитро Бєндіков

Дмитро Бєндіков

Дмитро Бєндіков