Комбуча: що це таке та чим вона корисна

Ферментований напій справді містить вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти – сполуки, які здатні захистити клітини від пошкоджень.

Комбуча – це ферментований напій, який отримують за допомогою спеціального гриба-симбіонта. Цей гриб складається з бактерій та дріжджів, які разом утворюють симбіотичну колонію. У процесі ферментації чаю та цукру, гриб виділяє різноманітні корисні речовини, такі як органічні кислоти, пробіотики, вітаміни та ферменти.

Специфічний смак комбучі залежить від тривалості ферментації, типу використовуваного чаю і додавання інших інгредієнтів.

Класична комбуча має злегка солодкуватий чи гострий смак, що може бути схожим до оцтового. До неї часто додають фрукти, мед або цукор для аромату. Ферментація надає напою шипучості та свіжості.

Користь комбучі для здоров'я

Зміцнення імунної системи

Комбуча містить велику кількість пробіотиків, які підтримують здорову мікрофлору кишківника і зміцнюють імунну систему. Ці пробіотики допомагають боротися зі шкідливими бактеріями і підтримують загальний стан організму.

Природний антибіотик

Протимікробна дія відбувається завдяки оцтовій кислоті, що утворюється під час ферментації. У Японії та Китаї комбучу вживають під час ангіни, захворювань порожнини рота та інших інфекційних захворювань.

Джерело вітаміну С та В1

Завдяки цим вітамінам зміцнюється імунітет, підтримується нервова система, судини захищені від шкідливого впливу глюкози та інсуліну.

Безлактозний пробіотик

Завдяки бактеріям та дріжджам комбуча має пробіотичні властивості. Пробіотики покращують роботу шлунково-кишкового тракту, підтримують баланс мікробіоти та роботу імунної системи, допомагають відновити організм після хвороб та приймання антибіотиків. Це чудова альтернатива кефірам, йогуртам та іншим молочним пробіотикам.

Схуднення

Більшість жиру в організмі зберігається у вигляді тригліцеридів. Вживання комбучі може допомогти знизити рівень тригліцеридів та накопичення жиру в організмі, проте це твердження потребує подальшого вивчення.

Вчені здійснювали дослідження на черв’яках та виявили: пробіотичні бактерії чайного гриба можуть колонізувати кишківник та стимулювати метаболічну реакцію, подібну до голодування, що також стимулює схуднення.

Раніше ми писали, яким органам шкодить вживання солі. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: