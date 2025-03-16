Яким органам найбільше шкодить сіль

Кухонна сіль спричиняє проблеми зі здоров'ям, зокрема високий кров'яний тиск і хвороби серця.

Людство споживає помітно більше солі, ніж рекомендують фахівці, яким доводиться невтомно нагадувати нам про небезпеку "білої смерті".

Загальні норми рекомендують дорослим вживати не більше 6 грамів солі на день. Утім, три чверті нашого щоденного споживання солі надходить з їжею, яку му купуємо, зокрема, хліба, соусів, супі та злаків.

Як сіль впливає на наш організм

Дослідження свідчать, що чутливість нашого організму до солі варіюється в різних людей і може залежати від багатьох факторів, як-от етнічна приналежність, вік, індекс маси тіла, стан здоров'я та сімейна історія гіпертонії.

Споживання солі змушує наш організм утримувати рідину, підвищуючи артеріальний тиск, доки надмірна сіль не вимивається нирками.

Вживання великої кількості солі протягом тривалого часу завдає надмірного навантаження нашим артеріям та призводить до тривалого підвищення артеріального тиску - гіпертонії.

Нирки відповідають за виведення надлишку натрію з організму. Надмірне споживання солі може перевантажити нирки та призвести до погіршення їх стану. Це може збільшити ризик розвитку хронічної хвороби нирок та каменів у нирках. Велика кількість солі може призвести до втрати кальцію з кісток, що збільшує ризик розвитку остеопорозу.

Крім того, живання великої кількості солоних продуктів може подразнювати слизову оболонку шлунка та збільшити ризик розвитку раку шлунка.

Експерти наголошують, що надмірне споживання солі може послабити імунну систему та збільшити ризик розвитку аутоімунних захворювань.

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