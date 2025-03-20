Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Слід перебувати в укриттях.

Частину України вдень 20 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначили у Повітряних силах.

Станом на 14:58 "почервоніли" такі області:

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Нагадаємо, у частині України вранці 20 березня була оголошена повітряна тривога.

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