Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Слід перебувати в укриттях.
Частину України вдень 20 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначили у Повітряних силах.
Станом на 14:58 "почервоніли" такі області:
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
Нагадаємо, у частині України вранці 20 березня була оголошена повітряна тривога.
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