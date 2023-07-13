Нічна атака на Київ: рятувальники виявили тіло загиблого

Загиблого знайшли в житловому будинку.
Рятувальники виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в київському Подільському райноні, яка сталася через атаку дронів у ніч проти 13 липня.
Про це інформує мер столиці Віталій Кличко.
"У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в Києві уламки дрона впали на багатоповерховий будинок. У Дарницькому районі госпіталізували двох постраждалих.
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