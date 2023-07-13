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Нічна атака на Київ: рятувальники виявили тіло загиблого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2047
Час на прочитання
1 хв
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Нічна атака на Київ: рятувальники виявили тіло загиблого

Росія атакувала Київ дронами вночі 13 липня / Фото: ТСН.ua

Загиблого знайшли в житловому будинку.

Рятувальники виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в київському Подільському райноні, яка сталася через атаку дронів у ніч проти 13 липня.

Про це інформує мер столиці Віталій Кличко. 

"У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що в Києві уламки дрона впали на багатоповерховий будинок. У Дарницькому районі госпіталізували двох постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
2047
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