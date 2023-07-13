Нічна атака на Київ: рятувальники виявили тіло загиблого

Рятувальники виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в київському Подільському райноні, яка сталася через атаку дронів у ніч проти 13 липня.

Про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Києві уламки дрона впали на багатоповерховий будинок. У Дарницькому районі госпіталізували двох постраждалих.