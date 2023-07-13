Уламки дрона впали на житловий будинок у Києві: є постраждалі

КМВА опублікувала фото наслідків російського терору.
Внаслідок російської атаки на Київ вночі 13 липня на обох берегах столиці зафіксовано падіння уламків дронів. Двох постраждалих у Дарницькому районі госпіталізували.
Про це інформують КМВА і мер Віталій Кличко.
Внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків:
- У Шевченківському районі - на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку;
- У Дарницькому районі - попередньо, на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.
Також ймовірне падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському районі.
Upd.
У Подільському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці, інформує міський голова.
Екстрені служби виїхали на місця. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі двох травмованих госпіталізували, а ще двом постраждалим у Шевченківському районі медики надали допомогу на місці.
КМВА опублікувала наслідки вибухів у Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.
Раніше ми повідомляли про звуки вибухів у Київській та Хмельницькій областях.
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