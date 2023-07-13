Уламки дрона впали на житловий будинок у Києві: є постраждалі

Внаслідок російської атаки на Київ вночі 13 липня на обох берегах столиці зафіксовано падіння уламків дронів. Двох постраждалих у Дарницькому районі госпіталізували.

Про це інформують КМВА і мер Віталій Кличко.

Внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків:

У Шевченківському районі - на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку;

У Дарницькому районі - попередньо, на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Також ймовірне падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському районі.

Upd.

У Подільському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці, інформує міський голова.

Екстрені служби виїхали на місця. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі двох травмованих госпіталізували, а ще двом постраждалим у Шевченківському районі медики надали допомогу на місці.

КМВА опублікувала наслідки вибухів у Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: КМВА

Пошкодження через вибухи в Києві

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Раніше ми повідомляли про звуки вибухів у Київській та Хмельницькій областях.