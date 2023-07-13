Обломки дрона упали на жилой дом в Киеве: есть пострадавшие

В результате российской атаки на Киев ночью 13 июля на обоих берегах столицы зафиксировано падение обломков дронов. Двое пострадавших в Дарницком районе госпитализированы.

Об этом информируют КМВА и мэр Виталий Кличко.

В результате воздушной атаки на Киев зафиксировано вероятное падение обломков:

В Шевченковском районе – на 5-й этаж многоэтажного жилого дома;

В Дарницком районе – предварительно, на технический этаж многоэтажного жилого дома.

Также вероятное падение обломков зафиксировано в Соломенском районе.

Upd.

В Подольском районе произошло возгорание в нежилом здании. Пожарно-спасательные службы работают на месте, сообщает городской голова.

Экстренные службы выехали на места. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе двоих травмированных госпитализировали, а еще двоим пострадавшим в Шевченковском районе медики оказали помощь на месте.

КГВА опубликовала последствия атаки РФ в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах.

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: КМВА

Повреждение из-за взрывов в Киеве

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Киевской и Хмельницкой областях.