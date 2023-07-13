Обломки дрона упали на жилой дом в Киеве: есть пострадавшие

КГВА опубликовала фото последствий российского террора.
В результате российской атаки на Киев ночью 13 июля на обоих берегах столицы зафиксировано падение обломков дронов. Двое пострадавших в Дарницком районе госпитализированы.
Об этом информируют КМВА и мэр Виталий Кличко.
В результате воздушной атаки на Киев зафиксировано вероятное падение обломков:
- В Шевченковском районе – на 5-й этаж многоэтажного жилого дома;
- В Дарницком районе – предварительно, на технический этаж многоэтажного жилого дома.
Также вероятное падение обломков зафиксировано в Соломенском районе.
Upd.
В Подольском районе произошло возгорание в нежилом здании. Пожарно-спасательные службы работают на месте, сообщает городской голова.
Экстренные службы выехали на места. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе двоих травмированных госпитализировали, а еще двоим пострадавшим в Шевченковском районе медики оказали помощь на месте.
КГВА опубликовала последствия атаки РФ в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в Киевской и Хмельницкой областях.
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