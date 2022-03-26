Поради батькам, які біжать від воєнних дій разом із дітьми: найважливіша інформація

Надсилайте брошуру усім, кому вона може допомогти.

ЮНІСЕФ створили брошуру з найважливішою інформацією для батьків, які біжать від воєнних дій разом із дітьми.

Про це йдеться на сторінці дитячого фонду ООН у Facebook.

Основні правила безпеки, гігієни, харчування, щеплення, психологічної підтримки – все це зібрано в одній брошурі.

"Ми підготували відповіді на питання, які наразі є найбільш актуальними. Вони допоможуть створити безпечне середовище та підтримати здоров’я українських дітей та їхніх батьків.

Надсилайте брошуру усім, кому вона може допомогти" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що один місяць війни в Україні спричинив переміщення 4,3 мільйона дітей, що складає понад половину дитячого населення країни (7,5 мільйона). В ці дані входить більше ніж 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна призвела до одного з найстрімкіших та наймасштабніших переміщень дітей із часів Другої світової війни, – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. – Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для наступних поколінь. Безпека дітей, їхній добробут та доступ до основних послуг – все це під загрозою через жахливе насильство, яке не припиняється".

За даними Управління Верховного комісара ООН по правах людини, в Україні від початку війни 24 лютого загинуло як найменше 81 дитина і 108 дітей отримали поранення. Проте ці цифри показують тільки ті випадки, які ООН змогла підтвердити, тож справжня кількість загиблих, ймовірно, набагато вища.

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