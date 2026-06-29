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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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154
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Росіяни вдарили дронами по одній із громад: семеро цивільних постраждали

Семеро цивільних постраждали внаслідок російських атак на Шосткинський район. Під ударами ворожих безпілотників опинилася цивільна інфраструктура двох громад.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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На Шосткинщині семеро цивільних постраждали внаслідок російських атак БпЛА

На Шосткинщині семеро цивільних постраждали внаслідок російських атак БпЛА

Сьогодні, 29 червня, на Шосткинщині семеро цивільних постраждали внаслідок російських атак.

Деталі повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Під ударами ворожих БпЛА перебувала цивільна інфраструктура Глухівської та Середино-Будської громад.

Важкі травми дістав 52-річний чоловік із Середини-Буди. Російський дрон влучив у його двір. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків.

Також у лікарні перебувають двоє жительок Глухівської громади.

Інші постраждалі проходять амбулаторне лікування. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вранці 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. Чотири людини загинуло, ще 21 — поранено.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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