Сили ППО збили близько десятка "шахедів" над Києвом

Через атаку росіян на столицю постраждали юні хлопець і дівчина.

У ніч проти четерга, 13 липня, у повітряному просторі Києва сили ППО збили близько десятка повітряних цілей.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей", - йдеться в повідомленні.

Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. У Дарницькому районі травмувалися, отримавши осколкові поранення, двоє людей: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони госпіталізовані.

Раніше ми повідомляли, що в Подільському районі під час гасінн пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.