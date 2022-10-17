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У центрі Києва знову пролунали вибухи

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У центрі Києва знову пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Окупанти продовжують атакувати столицю дронами.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві пролунали ще два вибухи. Жителів закликав перебувати в укриттях.

"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони, зазначив голова ОВА Олексій Кулеба. 

Нагадаємо, вранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, який підтвердив мер Віталій Кличко. Згодом міський голова заявив про ще один вибух. За словами Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Він наголосив, що в України немає часу на повільні дії - потрібно якомога швидше більше систем протиповітряної оборони.

Уламки ракети і дрона-камікадзе - просто в студії ТСН - Адрій Нєбитов

Уламки ракети і дрона-камікадзе - просто в студії ТСН - Адрій Нєбитов

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