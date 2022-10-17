В центре Киева снова раздались взрывы

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва. Жителей призвал находиться в укрытиях.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, отметил председатель ОВА Алексей Кулеба.

Напомним, утром 17 октября в Киеве раздался взрыв, подтвержденный мэром Виталием Кличко. Впоследствии городской голова заявил о еще одном взрыве. По словам Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что у Украины нет времени на медленные действия – нужно как можно скорее больше систем противовоздушной обороны.

Обломки ракеты и дрона-камикадзе – прямо в студии ТСН - Андрей Небитов

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