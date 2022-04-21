У Чернігові демонтували пам'ятник Зої Космодем'янській (відео)

У Чернігові на подвір'ї школи №10 снесли скульптуру.

Гіпсова скульптура була пошкоджена під час обстрілів.

Про це "Суспільне" розповів Дмитро Скрипка, боєць тероборони 119 бригади.

“Для росіян символи мають значення, тому на окупованих територіях вони зводять на постаменти пам'ятники нафталіновим вождям. Ми ж довершуємо нашу історичну місію, очищаючи наш край від мотлоху”, - сказав Дмитро Скрипка.

Представник Інституту національної пам’яті в області Сергій Бутко розповів, що раніше в чернігівській школі №10 був музей, присвячений Зої Космодем'янській.

Гіпсова скульптура була пошкоджена під час обстрілів, сказав Сергій Бутко і додав, що демонтаж таких пам’ятників завдання музейників.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією.

А у Польщі 20 квітня одразу в кількох містах знесли пам’ятники радянській армії.

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